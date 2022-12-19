Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрелов Херсонщины с воскресенья

Последствия обстрела в Херсонской области. Фото: Офис генпрокурора

Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области с воскресенья по утро понедельника. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Там отметили, что под массивным огнем военнослужащих РФ остается город Херсон, пригородные населенные пункты и Бериславский район. В результате обстрела в одном из населенных пунктов Бериславщины 18 декабря погиб местный житель. Утром 19 декабря в центре Херсона погиб мужчина.



По информации прокуратуры, менее чем за двое суток пять мирных жителей были госпитализированы.

Кроме того, повреждены жилые дома, админздания, автотранспорт и критическая инфраструктура. По предварительным данным, войска РФ наносили удары системами залпового огня и ракетами типа С-300.



Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, сегодня утром в Херсоне был обстрелян центр города. Снова повреждено здание областной военной администрации.