Двоє людей загинуло та п'ятеро поранено внаслідок обстрілів Херсонщини з неділі

Двоє людей загинуло та п'ятеро поранено внаслідок обстрілів з боку російських військ у Херсонській області з неділі по ранок понеділка. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Там зазначили, що під масивним вогнем військовослужбовців РФ залишається місто Херсон, приміські населені пункти та Бериславський район. Внаслідок обстрілу в одному із населених пунктів Бериславщини 18 грудня загинув місцевий житель. Вранці 19 грудня в центрі Херсона загинув чоловік.



За інформацією прокуратури, менш ніж за дві доби п'ятьох мирних жителів було госпіталізовано.



Крім того, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, автотранспорт та критична інфраструктура. За попередніми даними, війська РФ завдавали ударів системами залпового вогню і ракетами типу С-300. КК України).

Як повідомлялося, сьогодні вранці у Херсоні було обстріляно центр міста. Знову пошкоджено будівлю обласної військової адміністрації.



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