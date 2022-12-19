Из портов Одесской области за двое суток вышли семь судов с агропродукцией

За двое суток из морских портов Одесской области вышло 7 судов из 182 тысячами тонн украинской агропродукции. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.



Среди них танкеры BOSPHORUS ASIA (30,5) и PRINCESS MANISSA (20,5), которые доставят 51 тысяч тонн кукурузы для Туниса и Ливии.



В портах Одесской области по состоянию на 19 декабря обрабатываются 24 судна. На них загружается 973 тысяч тонн украинской агропродукции.



По «зерновому коридору» двигаются 5 судов под загрузку 104,4 тысяч тонн агропродукции.



В целом, с 1 августа из портов Одесской области вышли 565 судов, экспортировавших 14,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.