Із портів Одеської області за дві доби вийшли сім суден із агропродукцією

За дві доби з морських портів Одеської області вийшло 7 суден із 182 тисяч тонн української агропродукції. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.



Серед них танкери BOSPHORUS ASIA (30,5) та PRINCESS MANISSA (20,5), які доставлять 51 тисячу тонн кукурудзи для Тунісу та Лівії.



У портах Одеської області станом на 19 грудня обробляються 24 судна. На них завантажується 973 тисячі тонн української агропродукції.



«Зерновим коридором» рухаються 5 суден під завантаження 104,4 тисячі тонн агропродукції.



З 1 серпня з портів Одеської області вийшли 565 суден, що експортували 14,2 млн. тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.