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Із портів Одеської області за дві доби вийшли сім суден із агропродукцією

19 грудня 2022, 15:49

Із портів Одеської області за дві доби вийшли сім суден із агропродукцією

За дві доби з морських портів Одеської області вийшло 7 суден із 182 тисяч тонн української агропродукції. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Серед них танкери BOSPHORUS ASIA (30,5) та PRINCESS MANISSA (20,5), які доставлять 51 тисячу тонн кукурудзи для Тунісу та Лівії.

У портах Одеської області станом на 19 грудня обробляються 24 судна. На них завантажується 973 тисячі тонн української агропродукції.

«Зерновим коридором» рухаються 5 суден під завантаження 104,4 тисячі тонн агропродукції.

З 1 серпня з портів Одеської області вийшли 565 суден, що експортували 14,2 млн. тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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