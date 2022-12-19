В следующем году Россия хочет вторгнуться в Молдову — глава разведки

Россия планирует вторжение в Молодую в 2023 году, сценарий этой агрессии будет зависеть от развития войны против Украины. Об этом заявил директор Службы разведки и безопасности страны Александр Мустяце в интервью TVR Moldova.



По его словам, прогнозируется несколько вероятных сценариев агрессии. Основная тактика – наземное вторжение с севера.



«Вопрос не в том, решит ли РФ вторгнуться в Молдову, а в том, когда это произойдет: или в начале года, в январе, феврале, или позже, в марте, апреле. Мы знаем, что РФ имеет намерение двигаться дальше и планирует воссоединиться с приднестровским регионом, являющимся территорией Молдовы… Что будет дальше, их намерения по Кишиневу - мы можем обсудить, но это реальный и очень высокий риск», - отметил он.



Мустяце также напомнил, что самый большой склад боеприпасов в Европе, который находится в Кобасне, охраняется именно россиянами. Так что одной из гипотез является использование этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.