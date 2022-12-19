Наступного року Росія хоче вторгнутися до Молдови — голова розвідки

Росія планує вторгнення до Молодови у 2023 році, сценарій цієї агресії залежатиме від розвитку війни проти України. Про це заявив директор Служби розвідки та безпеки країни Олександр Мустяце у інтерв'ю TVR Moldova.



За його словами, прогнозується кілька можливих сценаріїв агресії. Основна тактика – наземне вторгнення із півночі.



«Питання не в тому, чи вирішить РФ вторгнутися до Молдови, а в тому, коли це станеться: чи на початку року, у січні, лютому, чи пізніше, у березні, квітні. Ми знаємо, що РФ має намір рухатися далі і планує возз'єднатися з придністровським регіоном, який є територією Молдови… Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева - ми можемо обговорити, але це реальний і дуже високий ризик», - зазначив він.



Мустяце також нагадав, що найбільший склад боєприпасів у Європі, що у Кобасні, охороняється саме росіянами. Отже, однією з гіпотез є використання цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.