В МИД рассказали, почему Украина до сих пор не получила оружия по ленд-лизу

США пока передают военную помощь Украине по другим программам и не используют ленд-лиз, чтобы сэкономить украинский бюджет в будущем. Об этом в комментарии «Громадському» рассказал представитель МИД Олег Николенко.



Он объясняет, что механизм ленд-лиза состоит в том, что США могут передавать Украине имеющиеся у них оборонные изделия в аренду или на условиях лизинга.



«Плюс этого инструмента — скорость принятия Администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосования за каждый пакет помощи Украине в Конгрессе США. Минус — объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины», — говорит Николенко.



По его словам, на этом этапе войны США решают оказывать военную помощь Украине за счет собственного федерального бюджета. Поскольку недостаточность помощи Украине или ее неэффективность «будет иметь фатальные последствия для всего свободного демократического мира».



Как отмечает Николенко, в рамках соответствующего закона США о дополнительных ассигнованиях в поддержку Украины, оборонная помощь предоставляется по трем программам: Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF) и пополнение запасов оружия США (Replenishment of US weapons stocks).



По этим программам военная помощь оказывается на безвозмездной основе.



«Кроме двустороннего измерения помощи со стороны США, американская сторона была инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой участвуют 50 стран. Благодаря совместным дипломатическим усилиям и ведущей роли США, удалось мобилизовать предоставление Украине со стороны членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью 40 миллиардов долларов», — напоминает Николенко.



Из этих 40 миллиардов более 19,3 миллиарда долларов поступило именно от США. В настоящее время МИД Украины вместе с другими госорганами работает над тем, чтобы получить от союзников помощь для лучшей защиты от воздушных угроз.



Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины еще 9 мая.