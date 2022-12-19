У МЗС розповіли, чому Україна досі не отримала зброї за ленд-лізом

США поки що передають військову допомогу Україні за іншими програмами і не використовують ленд-ліз, щоб заощадити український бюджет у майбутньому. Про це у коментарі «Громадському» розповів представник МЗС Олег Ніколенко.



Він пояснює, що механізм ленд-лізу полягає в тому, що США можуть передавати Україні оборонні вироби в оренду або на умовах лізингу.



«Плюс цього інструменту — швидкість ухвалення Адміністрацією США рішень щодо спрощеної процедури без зайвої бюрократії та необхідності голосування за кожен пакет допомоги Україні в Конгресі США. Мінус — обсяги постачання американської зброї в рамках ленд-лізу безпосередньо залежать від фінансових можливостей України», — каже Ніколенко.



За його словами, на цьому етапі війни США вирішують надавати військову допомогу Україні за рахунок власного федерального бюджету. Оскільки недостатність допомоги Україні чи її неефективність «матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу».



Як зазначає Ніколенко, в рамках відповідного закону США про додаткові асигнування на підтримку України, оборонна допомога надається за трьома програмами: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та поповнення запасів зброї США (Replenishment of US weapons stocks).



За цими програмами військова допомога надається на безоплатній основі.



«Окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, у роботі якої беруть участь 50 країн. Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та провідній ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю 40 мільярдів доларів», — нагадує Ніколенко.



Із цих 40 мільярдів понад 19,3 мільярда доларів надійшло саме від США. Наразі МЗС України разом із іншими держорганами працює над тим, щоб отримати від союзників допомогу для кращого захисту від повітряних загроз.



Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України ще 9 травня.