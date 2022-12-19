В Киеве зажгли огни на главной елке Украины

Главная новогодняя елка Украины. Фото: Виталий Кличко

Сегодня, в День Святого Николая 19 декабря, в Киеве традиционно зажгли огни на главной елке Украины на Софиевской площади. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



При этом он отметил, что в этом году формат празднований отличается из-за войны. «Да и елка не такая большая и нарядная, как всегда. 12 метров вместо 31-го в прошлом году. И назвали мы ее «Елкой несокрушимости», — добавил Кличко.

Он напомнил, что в этом году было много дискуссий — стоит ли ставить елку, «учитывая, что мы живем в условиях военного положения, обстрелов и отключений электроэнергии».



«Но я считаю, что мы приняли правильное решение. Елка должна быть! У наших детей должен быть праздник! Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества и Нового года», — подчеркнул Кличко.



Он также вырезал уверенность, «что именно желание мира и победы загадывают украинцы сегодня — в праздник Николая-Чудотворца». «И оно обязательно сбудется! Верим в Украину! Верим в ВСУ!», — резюмировал Кличко.

Ранее власти Киева сообщали, что в этом году главная новогодняя елка будет украшена светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами. Подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы. Также рядом с генератором планировалось обустроить точки для подзарядки гаджетов.



По словам Кличко, елку установили и украсили за счет меценатов и бизнеса.