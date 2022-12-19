У Києві запалили вогні на головній ялинці України

Головна новорічна ялинка України. Фото: Віталій Кличко

Сьогодні, у День Святого Миколая 19 грудня, у Києві традиційно запалили вогні на головній ялинці України на Софіївській площі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.



При цьому він відзначив, що цього року формат святкувань відрізняється через війну. «Так і ялинка не така велика і ошатна, як завжди. 12 метрів замість 31-го минулого року. І назвали ми її«Ялинкою незламності», — додав Кличко.



Він нагадав, що цього року було багато дискусій — варто ставити ялинку, «враховуючи, що ми живемо в умовах військового стану, обстрілів та відключень електроенергії».



«Але я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка має бути! У наших дітей має бути свято! Незважаючи на всі спроби російських варварів позбавити українців радості Різдва та Нового року»,— підкреслив Кличко.



Він також вирізав впевненість, «що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні — в свято Миколи-Чука». «І воно обов'язково збудеться! Віримо в Україну! Віримо у ЗСУ!», — резюмував Кличко.

Раніше влада Києва повідомляла, що цього року головна новорічна ялинка буде прикрашена енергозберігаючими гірляндами, що світяться від генератора. Підсвічування ялинки, швидше за все, відбуватиметься у певні години. Також поруч із генератором планувалося облаштувати точки для підзарядки гаджетів.



За словами Кличка, ялинку встановили та прикрасили за рахунок меценатів та бізнесу.