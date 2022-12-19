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Конгресс США рассчитывает, что Трампу выдвинут уголовные обвинения

19 декабря 2022, 22:15

Конгресс США рассчитывает, что Трампу выдвинут уголовные обвинения

Специальный комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия рекомендовал министерству юстиции выдвинуть четыре уголовных обвинения против бывшего президента Дональда Трампа. Дело датировано 6 января 2021 года, передает «Европейская правда».

По словам члена комитета, демократа Джейми Раскина, конгрессмены рекомендуют привлечь Трампа, а также его адвоката Джона Истмана и еще нескольких других лиц к уголовной ответственности за нарушение четырех федеральных уголовных законов:

  • влияние или препятствование официальной процедуре правительства США;
  • сговор с целью введения в заблуждение правительства США;
  • незаконные, сознательные или добровольные ложные заявления федеральному правительству;
  • помощь или участие в мятеже против Соединенных Штатов.

Кроме того, комитет Палаты представителей одобрил отчет по собственному расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года, после чего проголосовал за перерыв в работе.

Издание отмечает, что рекомендации комитета Палаты представителей не будут иметь юридического веса, а Минюст США, который уже ведет уголовное расследование действий Трампа, связанных с событиями 6 января, не обязан их рассматривать. Однако в Конгрессе надеются, что их вклад может повлиять на принятие ведомством решений.

Еще в октябре специальный комитет Палаты представителей США, который расследует штурм Капитолия 6 января 2021 года, официально направил повестку Дональду Трампу для дачи показаний по делу. Тот подал иск, чтобы ее обжаловать.

Иск Трампа, по сути, фактически сделал невозможным получение его показаний, поскольку комитет Палаты представителей, скорее всего, прекратит работу в январе 2023 года – тогда контроль в нижней палате Конгресса будет иметь его Республиканская партия.

Как известно, 6 января тысячи сторонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек, включая полицейского, а против сотен были открыты уголовные дела.

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