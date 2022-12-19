Конгрес США розраховує, що Трампу висунуть кримінальні звинувачення

Спеціальний комітет Палати представників США з розслідування штурму Капітолію рекомендував міністерству юстиції висунути чотири кримінальні звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа. Справа датована 6 січня 2021 року, передає «Європейська правда».



За словами члена комітету, демократа Джеймі Раскіна, конгресмени рекомендують притягнути Трампа, а також його адвоката Джона Істмана та ще кількох інших осіб до кримінальної відповідальності за порушення чотирьох федеральних кримінальних законів:

вплив чи перешкоджання офіційній процедурі уряду США;

змову з метою введення в оману уряду США;

незаконні, свідомі чи добровільні хибні заяви федеральному уряду;

допомога чи участь у заколоті проти Сполучених Штатів.

Крім того, комітет Палати представників схвалив звіт щодо власного розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року, після чого проголосував за перерву у роботі.



Видання зазначає, що рекомендації Комітету Палати представників не матимуть юридичної ваги, а Мін'юст США, який уже веде кримінальне розслідування дій Трампа, пов'язаних із подіями 6 січня, не зобов'язаний їх розглядати. Однак у Конгресі сподіваються, що їхній внесок може вплинути на прийняття відомством рішень.



Ще у жовтні спеціальний комітет Палати представників США, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, офіційно направив повістку Дональду Трампу для надання свідчень у справі. Той подав позов, щоб її оскаржити.



Позов Трампа, по суті, фактично унеможливив отримання його свідчень, оскільки комітет Палати представників, швидше за все, припинить роботу у січні 2023 року – тоді контроль у нижній палаті Конгресу матиме його Республіканська партія.



Як відомо, 6 січня тисячі прихильників Дональда Трампа увірвалися до будівлі Капітолію, де на цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей, включаючи поліцейського, а проти сотень було відкрито кримінальні справи.