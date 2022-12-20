В «ДНР» уволили «министра иностранных дел» и назначили «сенатором» РФ

Наталья Никонорова освобождена от «должности» «министра иностранных дел ДНР». Соответствующий «указ» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



Обновлено. Другим своим «указом» Пушилин назначил Наталью Никонорову «сенатором» РФ — представителем от «исполнительного органа государственной власти ДНР».



Никонорова была главой «МИД» с 2016 года. Само «министерство» было по факту российским прокси, как и вся структура «ДНР» и «ЛНР».



После аннексии Россией части территории Донецкой области в начале октября необходимость в этом «министерстве» отпала.



При этом «МИД ДНР» до сих пор не упразднен. Например, его сайт продолжает функционировать — там публикуются новости о деятельности представителей «МИД ДНР».

Сегодня ранее бывшего «премьер-министра ДНР» Александра Ананченко назначили «сенатором» РФ от «Народного совета ДНР».