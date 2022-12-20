У «ДНР» звільнили «міністра закордонних справ» та призначили «сенатором» РФ

Наталію Ніконорову звільнено з «посади» «міністра закордонних справ ДНР». Відповідний «указ» підписав голова «ДНР» Денис Пушилін.



Оновлено. Іншим своїм «указом» Пушилін призначив Наталю Ніконорову «сенатором» РФ — представником від «виконавчого органу державної влади ДНР».



Ніконорова була головою «МЗС» з 2016 року. Саме «міністерство» було за фактом російським проксі, як і вся структура «ДНР» і «ЛНР».



При цьому «МЗС ДНР» досі існує. Наприклад, його сайт продовжує функціонувати — там публікуються новини про діяльність представників «МЗС».

Сьогодні раніше колишнього «прем'єр-міністра ДНР» Олександра Ананченка призначили «сенатором» РФ від «Народної ради ДНР».