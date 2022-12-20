Зеленский создал военную администрацию оккупированной Новой Каховке

Президент Владимир Зеленский создал Новокаховскую городскую военную администрацию и назначил ее руководителя. Об этом говорится в указе главы государства.



«Во исполнение ЗУ "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать Новокаховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области», - говорится в документе.



Согласно указу, начальником Новокаховской городской военной администрации в Херсонской области стал Валерий Брусенский.



Документ вступает в силу со дня опубликования (19 декабря).



Ранее президент Украины образовал еще четыре военных администрации в Херсонской области и три военных администрации в Запорожской области.