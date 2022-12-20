Зеленський створив військову адміністрацію окупованої Нової Каховки

Президент Володимир Зеленський створив Новокахівську міську військову адміністрацію та призначив її керівника. Про це йдеться в указі глави держави.



«На виконання ЗУ "Про правовий режим військового стану" ухвалюю: утворити Новокахівську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області», - йдеться у документі.



Згідно з указом, начальником Новокаховської міської військової адміністрації у Херсонській області став Валерій Брусенський.



Документ набирає чинності з дня його опублікування (19 грудня).



Раніше президент України утворив ще чотири військові адміністрації в Херсонській області та три військові адміністрації в Запорізькій області.