Зеленский посетил Бахмут и наградил военнослужащих

Владимир Зленский в Бахмуте. Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 декабря находится в Бахмуте Донецкой области. Визит главы государства предварительно не анонсировался. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместительница министра обороны Анна Маляр.



«Сегодня 300 дней великой полномасштабной войны и сегодня президент в Бахмуте награждал наших лучших защитников, обороняющих нашу восточную крепость - Бахмут. Основные силы противника сейчас сосредоточены там, но у врага ничего не выходит», - рассказала она.



Президенту вручили украинский флаг из Бахмута для передачи партнерам. После чего Зеленский уехал из города.



Позже в телеграмм-канале Зеленского были опубликованы фотографии из Бахмута.



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