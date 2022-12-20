Зеленский посетил Бахмут и наградил военнослужащих

Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 декабря находится в Бахмуте Донецкой области. Визит главы государства предварительно не анонсировался. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместительница министра обороны Анна Маляр.
«Сегодня 300 дней великой полномасштабной войны и сегодня президент в Бахмуте награждал наших лучших защитников, обороняющих нашу восточную крепость - Бахмут. Основные силы противника сейчас сосредоточены там, но у врага ничего не выходит», - рассказала она.
Президенту вручили украинский флаг из Бахмута для передачи партнерам. После чего Зеленский уехал из города.
Позже в телеграмм-канале Зеленского были опубликованы фотографии из Бахмута.
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