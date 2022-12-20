Зеленський відвідав Бахмут та нагородив військовослужбовців

Володимир Зленський у Бахмуті. Фото: прес-служба президента України

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 грудня, знаходиться в Бахмуті Донецької області. Візит глави держави заздалегідь не анонсувався. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.



«Сьогодні 300 днів великої повномасштабної війни і сьогодні президент у Бахмуті нагороджував наших найкращих захисників, які обороняють нашу східну фортецю - Бахмут. Основні сили противника зараз зосереджені там, але у ворога нічого не виходить», - розповіла вона.



Президенту вручили український прапор із Бахмута для передачі партнерам. Після чого Зеленський поїхав із міста.



Пізніше в телеграм-каналі Зеленського були опубліковані світлини з Бахмуту.



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