Зеленський відвідав Бахмут та нагородив військовослужбовців

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 грудня, знаходиться в Бахмуті Донецької області. Візит глави держави заздалегідь не анонсувався. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.
«Сьогодні 300 днів великої повномасштабної війни і сьогодні президент у Бахмуті нагороджував наших найкращих захисників, які обороняють нашу східну фортецю - Бахмут. Основні сили противника зараз зосереджені там, але у ворога нічого не виходить», - розповіла вона.
Президенту вручили український прапор із Бахмута для передачі партнерам. Після чого Зеленський поїхав із міста.
Пізніше в телеграм-каналі Зеленського були опубліковані світлини з Бахмуту.
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