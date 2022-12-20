В Донецкой области ВСУ сбили два вертолета армии РФ

Вчера, 19 декабря, подразделения Воздушных сил ВСУ сбили два вертолета российских оккупантов на Востоке Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



Речь о двух военно-транспортных вертолетах Ми-8 российских оккупационных войск.

«Оба вертолета украинские зенитчики приземлили около 12.30 в Донецкой области 19 декабря 2022 года», - рассказали в ВСУ.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что до захваченной войсками РФ Кременной украинским военным осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.