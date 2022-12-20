У Донецькій області ЗСУ збили два вертольоти армії РФ

Учора, 19 грудня, підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили два вертольоти російських окупантів на Сході України. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



Мова про два військово-транспортні гелікоптери Мі-8 російських окупаційних військ.

«Обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12.30 на Донеччині 19 грудня 2022 року», - розповіли у ЗСУ.

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що до захопленої військами РФ Кремінної українським військовим залишилося кілька кілометрів, але контрнаступ йде повільно через щільну замінованість території.