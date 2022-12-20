В Константиновке «прилет» — в черте города

Константиновка. Фото: Telegram

В Константиновке днем раздался взрыв.



Как сообщают местные жители, «прилет» — в черте города. Во многих квартирах в домах рядом с эпицентром «прилета» вылетели окна и повреждены балконы.



О пострадавших не сообщается.

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