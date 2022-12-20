У Костянтинівці «приліт» — у межах міста

Костянтинівка. Фото: Telegram

У Костянтинівці вдень пролунав вибух.



Як повідомляють місцеві жителі, «приліт» — у межах міста. У багатьох квартирах у будинках поруч з епіцентром «прильоту» вилетіли вікна та пошкоджено балкони.



Про постраждалих не повідомляється.





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