На газопроводе в России произошел взрыв. Есть погибшие

В российское республике Чувашия произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Три человека погибли и один пострадал. Об этом сообщает «РИА Новости».



По данным телеграм-канала SHOT, в Ябмбахтине повреждены один дом и припаркованный автомобиль.



Оценка срока возобновления прокачки по поврежденному газопроводу будет проведена после работы экстренных служб, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в эфире одного из российских телеканалов.



Он отметил, что Уренгой-Помары-Ужгород - магистральный газопровод, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны, в газоснабжении местных жителей он не задействован.



Трубопровод пересекает российско-украинскую границу в районе станции «Суджа» в Курской области.