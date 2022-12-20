На газопроводі у Росії стався вибух. Є загиблі

У російській республіці Чувашія стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Троє людей загинули і одна постраждала. Про це повідомляє «РІА Новини».



За даними телеграм-каналу SHOT, у Ябмбахтіні пошкоджено один будинок та припаркований автомобіль.



Оцінку терміну відновлення прокачування пошкодженим газопроводом буде проведено після роботи екстрених служб, повідомив голова Чувашії Олег Миколаїв в ефірі одного з російських телеканалів.



Він зазначив, що Уренгой-Помари-Ужгород – магістральний газопровід, який забезпечує перекачування газу до європейських країн, у газопостачанні місцевих жителів він не задіяний.



Трубопровід перетинає російсько-український кордон у районі станції «Суджа» у Курській області.