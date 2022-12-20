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В МИД РФ анонсировали новые переговоры по «зерновой сделке» с ООН

20 декабря 2022, 17:01

В МИД РФ анонсировали новые переговоры по «зерновой сделке» с ООН

Переговоры по «зерновой сделке» с представителями ООН в очном формате пройдут в январе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает «РИА Новости».

«Завтра у нас видеоконференция, потом будем в очном формате ещё. Мы продолжать будем всё время. Там будет и (Ребека) Гринспан, и (Мартин) Гриффитс участвовать с их стороны», - сказал дипломат.

Зерновое соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля и действовало 120 дней со дня подписания, до 19 ноября. Оно предусматривает разблокирование работы трех украинских портов, Одесского, Черноморского и порта «Южный», для экспорта украинского продовольствия.

В ноябре договорились о продлении работы «зернового коридора» для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

С целью продолжения работы «зерновой инициативы» России могут позволить экспортировать свой аммиак тем же коридором, которым Украина сейчас экспортирует продовольствие.

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