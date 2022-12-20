У МЗС РФ анонсували нові переговори щодо «зернової угоди» з ООН

Переговори щодо «зернової угоди» з представниками ООН у очному форматі відбудуться у січні. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін, передає «РІА Новини».



«Завтра у нас відеоконференція, потім будемо в очному форматі ще. Ми продовжуватимемо весь час. Там буде і (Ребека) Грінспан, і (Мартін) Гріффітс братиме участь з їхнього боку», - сказав дипломат.

Зернова угода була підписана у Стамбулі 22 липня та діяла 120 днів з дня підписання до 19 листопада. Вона передбачає розблокування роботи трьох українських портів, Одеського, Чорноморського та порту «Південний» для експорту українського продовольства.



У листопаді домовилися про продовження роботи «зернового коридору» для експорту продовольства із трьох українських морських портів ще на 120 днів.



З метою продовження роботи «зернової ініціативи» Росії можуть дозволити експортувати свій аміак тим самим коридором, яким Україна зараз експортує продовольство.