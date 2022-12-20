РФ сделает все, чтобы до Нового года украинцы остались без света — Шмыгаль

Российские войска регулярно атакуют украинскую энергосистему. В связи с этим давать какие-либо прогнозы относительно стабилизации энергоснабжения невозможно. Об этом на заседании правительства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Местные власти также не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики Россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние», — отметил глава правительства.



По его словам, украинцев предупреждают, что свет может быть всего по несколько часов в день. А положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться — в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян.



Шмыгаль подчеркнул, что оккупанты будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света.



«Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам», — добавил он.



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