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РФ зробить усе, щоб до Нового року українці залишилися без світла — Шмигаль

20 грудня 2022, 19:55

РФ зробить усе, щоб до Нового року українці залишилися без світла — Шмигаль

Російські війська регулярно атакують українську енергосистему. У зв'язку з цим давати будь-які прогнози щодо стабілізації енергопостачання неможливо. Про це на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Місцева влада також не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, щоб посіяти паніку та зневіру», — зазначив очільник уряду.

За його словами, українців попереджають, що світло може бути лише по кілька годин на день. А стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися — залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян.

Шмигаль наголосив, що окупанти робитимуть усе, щоб до Нового року залишити українців без світла.

«Для них важливо, щоб Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак», — додав він.

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