Зеленский посетит Вашингтон в среду, сообщают американские СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, посетит Вашингтон и встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомые с ходом планирования.
Отмечается, что визит, который не анонсировался из-за соображений безопасности, совпадет с намерением Белого дома направить Украине новый пакет оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot.
Издание Axios со ссылкой на свои источники отмечает, что Зеленский также выступит в Конгрессе.
Этот визит станет первой поездкой Зеленского за пределы Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
Шеф-редактор канала украинского иновещания FreeДом Алексей Мацука сообщил, что Зеленский отправится в Вашингтон с флагом, который он получил от военных во время посещения Бахмута во вторник.
Белый дом отказался официально комментировать визит Зеленского.