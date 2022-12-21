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Зеленский посетит Вашингтон в среду, сообщают американские СМИ

21 декабря 2022, 00:23

Зеленский посетит Вашингтон в среду, сообщают американские СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, посетит Вашингтон и встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомые с ходом планирования.

Отмечается, что визит, который не анонсировался из-за соображений безопасности, совпадет с намерением Белого дома направить Украине новый пакет оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot.

Издание Axios со ссылкой на свои источники отмечает, что Зеленский также выступит в Конгрессе.

Этот визит станет первой поездкой Зеленского за пределы Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Шеф-редактор канала украинского иновещания FreeДом Алексей Мацука сообщил, что Зеленский отправится в Вашингтон с флагом, который он получил от военных во время посещения Бахмута во вторник.

Белый дом отказался официально комментировать визит Зеленского.

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