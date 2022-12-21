На Донетчине под обстрелами за сутки погибли два человека, еще 8 — ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, люди погибли в Угледаре и Торском. Еще восемь гражданских ранены: пятеро — в Бахмуте, двое — в Угледаре и один — в Курахово.



«В Святогорске правоохранители обнаружили тела двоих гражданских, убитых во время оккупации», — проинформировал глава области.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1275 мирных жителей. 2770 человек получили ранения.



На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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