На Донеччині під обстрілами за добу загинуло двоє людей, ще 8 — поранено

На підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло двоє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, люди загинули у Вугледарі та Торському. Ще вісім цивільних поранені: п'ятеро — у Бахмуті, двоє — у Вугледарі та один — у Кураховому.



«У Святогірську правоохоронці виявили тіла двох цивільних, убитих під час окупації», — поінформував очільник області.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1275 мирних жителів. 2770 осіб дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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