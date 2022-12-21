У «Врачей без границ» нет доступа в Мариуполь, Мелитополь и на оккупированную Херсонщину

«Врачам без границ» не дают доступ в Мариуполь, Мелитополь и на оккупированные территории Херсонской области. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал главный координатор по чрезвычайным ситуациям организации Кристофер Стоукс.



«Мы пытались со всех сторон помогать украинцам – и в Мариуполе, и в Мелитополе, и в Херсоне, когда город был оккупирован. Но нам не давали доступ», – говорит Стоукс.



Он подчеркнул, что имеет большой опыт работы на других войнах, и обычно доступ предоставляется обеими сторонами, чтобы помочь гражданским.



На войне в Украине такого нет, хотя, как подчеркнул Стоукс, «Врачи без границ» знают об очень больших потребностях на оккупированных территориях.



Главный координатор по чрезвычайным ситуациям организации «Врачи без границ» также отметил, что пока нет возможности помочь жителям Херсонщины, которые остаются на захваченной военными РФ территории области.