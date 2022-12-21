«Лікарі без кордонів» не мають доступу до Маріуполя, Мелітополя та на окуповану Херсонщину

«Лікарям без кордонів» не дають доступ до Маріуполя, Мелітополя та на окуповані території Херсонської області. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів головний координатор із надзвичайних ситуацій організації Крістофер Стоукс.



«Ми намагалися з усіх боків допомагати українцям – і в Маріуполі, і в Мелітополі, і в Херсоні, коли місто було окуповане. Але нам не давали доступу», – каже Стоукс.



Він наголосив, що має великий досвід роботи на інших війнах, і зазвичай доступ надається обома сторонами, щоб допомогти цивільним.



На війні в Україні такого немає, хоча, як наголосив Стоукс, «Лікарі без кордонів» знають про дуже великі потреби на окупованих територіях.



Головний координатор з надзвичайних ситуацій організації «Лікарі без кордонів» також зазначив, що поки що немає можливості допомогти жителям Херсонщини, які залишаються на захопленій військовими РФ території області.