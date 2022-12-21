В Очакове ранены три человека

Очаков. Фото: полиции

В Очакове Николаевской области есть раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.



По его словам, в результате атаки оккупантов ранены мать и ребенок.



Ранее в области, как и по всей Украине, была объявлена воздушная тревога.



По информации начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета, из-за обстрела Очакова ранены три человека: мальчик 2012 г.р., мужчина 1981 г.р. и женщина 1948 г.р. Ранения незначительные.

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, оккупанты били по городу из ствольной артиллерии. Есть попадания во двор мирных жителей.



«Ранения получили три человека, среди них 10-летний мальчик. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — сообщил Тимошенко.

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