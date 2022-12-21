В Очакові поранено троє людей

Очаків. Фото: поліції

В Очакові Миколаївської області є поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.



За його словами, через атаку окупантів поранено матір і дитину.



Раніше в області, як і по всій Україні, було оголошено повітряну тривогу.



За інформацією начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета, через обстріл Очакова поранені троє людей: хлопчик 2012 р.н., чоловік 1981 р.н. та жінка 1948 р.н. Поранення незначні.

Як повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко, окупанти били по місту зі ствольної артилерії. Є влучання у двір мирних жителів.



«Поранення отримали три людини, серед них 10-річний хлопчик. Постраждалим надається медична допомога», — повідомив Тимошенко.

Дивіться також: