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В Очакові поранено троє людей

21 грудня 2022, 14:04

В Очакові поранено троє людей

Очаків. Фото: поліції Очаків. Фото: поліції

В Очакові Миколаївської області є поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, через атаку окупантів поранено матір і дитину.

Раніше в області, як і по всій Україні, було оголошено повітряну тривогу.

За інформацією начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета, через обстріл Очакова поранені троє людей: хлопчик 2012 р.н., чоловік 1981 р.н. та жінка 1948 р.н. Поранення незначні.

Як повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко, окупанти били по місту зі ствольної артилерії. Є влучання у двір мирних жителів.

«Поранення отримали три людини, серед них 10-річний хлопчик. Постраждалим надається медична допомога», — повідомив Тимошенко.

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