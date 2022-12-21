Минобороны РФ развернет в Мариуполе и Бердянске пункты базирования судов обеспечения ВМФ

Пункты базирования судов обеспечения военно-морского флота РФ появятся в портах Мариуполя и Бердянска. Об этом на коллегии российского Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».



«Сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе. Планируем развернуть в них пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта Военно-морского флота», — сказал он.



Ранее оккупанты вывозили через Мариупольский порт оставшиеся в городе зерно и металл.



Суда, которые оставались в морском порту Мариуполя были «национализированы» и переименованы.



По данным советника городского головы Петра Андрющенко, на территории порта в руки оккупантам попали 34 судна.