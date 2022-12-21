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Міноборони РФ розгорне у Маріуполі та Бердянську пункти базування судів забезпечення ВМФ

21 грудня 2022, 15:41

Міноборони РФ розгорне у Маріуполі та Бердянську пункти базування судів забезпечення ВМФ

Пункти базування суден забезпечення військово-морського флоту РФ з'являться у портах Маріуполя та Бердянська. Про це на колегії російського Міноборони заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, пише «Інтерфакс».

«Сьогодні повноцінно функціонують порти у Бердянську та Маріуполі. Плануємо розгорнути у них пункти базування суден забезпечення, аварійно-рятувальні служби та підрозділи судноремонту Військово-морського флоту», - сказав він.

Раніше окупанти вивозили через Маріупольський порт зерно і метал, що залишилися в місті.

Судна, які залишалися в морському порту Маріуполя, були «націоналізовані» та перейменовані.

За даними радника міського голови Петра Андрющенка, на території порту до рук окупантам потрапили 34 судна.

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