Міноборони РФ розгорне у Маріуполі та Бердянську пункти базування судів забезпечення ВМФ

Пункти базування суден забезпечення військово-морського флоту РФ з'являться у портах Маріуполя та Бердянська. Про це на колегії російського Міноборони заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, пише «Інтерфакс».



«Сьогодні повноцінно функціонують порти у Бердянську та Маріуполі. Плануємо розгорнути у них пункти базування суден забезпечення, аварійно-рятувальні служби та підрозділи судноремонту Військово-морського флоту», - сказав він.



Раніше окупанти вивозили через Маріупольський порт зерно і метал, що залишилися в місті.



Судна, які залишалися в морському порту Маріуполя, були «націоналізовані» та перейменовані.



За даними радника міського голови Петра Андрющенка, на території порту до рук окупантам потрапили 34 судна.