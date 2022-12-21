Байден о визите Зеленского в Вашингтон: Многое нужно обсудить

Президент США Джо Байден пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в среду прибудет в Вашингтон, хорошего полета и отметил, что им многое нужно обсудить. Об этом говорится в ответе на твит Зеленского о визите в Вашингтон.



«Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Я очень рад увидеть вас здесь. Многое нужно обсудить», - написал Байден в Twitter.



Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетит США и проведет переговоры с американским лидером Джо Байденом.



Зеленский сообщил, что отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины.



Байден встретиться с Зеленским в Белом доме в среду, 21 декабря, в 21:00 по киевскому времени. Соответствующая информация опубликована в публичном распорядке дня президента США.



В 23:30 ожидается совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского.