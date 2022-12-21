Байден про візит Зеленського до Вашингтона: Багато що потрібно обговорити

Президент США Джо Байден побажав президенту України Володимиру Зеленському, який у середу прибуде до Вашингтона, гарного польоту і зазначив, що їм багато що потрібно обговорити. Про це йдеться у відповіді на твіт Зеленського про візит до Вашингтона.



«Сподіваюся, у тебе гарний політ, Володимире. Я дуже радий вас побачити тут. Багато чого треба обговорити», - написав Байден у Twitter.



Президент України Володимир Зеленський у середу відвідає США та проведе переговори з американським лідером Джо Байденом.



Зеленський повідомив, що вирушив до США для зміцнення стійкості та обороноздатності України.



Байден зустрінеться із Зеленським у Білому домі в середу, 21 грудня, о 21:00 за київським часом. Відповідну інформацію опубліковано у публічному розпорядку дня президента США.



О 23:30 очікується спільна прес-конференція Байдена та Зеленського.