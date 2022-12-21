В Херсонской области бригада энергетиков наехала на мину

В Херсонской области на территории Высокопольской общины бригада энергетиков наехала на мину. Об этом сообщает акционерное общество «Херсоноблэнерго» на своей странице в Facebook.



«На территории Высокопольского общества при выполнении работ на линии электропередач 0,4 кВ бригада энергетиков наехала на мину», - говорится в сообщении.



Отмечается, что повреждение получил служебный автомобиль, работники не пострадали.



Вчера в Херсонской области на противопехотной мине «Лепесток», оставленной россиянами, подорвался местный житель.