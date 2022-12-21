На Херсонщині бригада енергетиків наїхала на міну

На Херсонщині на території Високопольської громади бригада енергетиків наїхала на міну. Про це повідомляє акціонерне товариство «Херсонобленерго» на своїй сторінці у Facebook.



«На території Високопольського товариства під час виконання робіт на лінії електропередач 0,4 кВ бригада енергетиків наїхала на міну», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що ушкодження отримав службовий автомобіль, працівники не постраждали.



Учора на Херсонщині на протипіхотній міні «Пелюстка», яку залишили росіяни, підірвався місцевий житель.