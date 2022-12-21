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Пригожин приезжал вербовать заключенных во Владимирскую ИК-6 в РФ — Навальный

21 декабря 2022, 16:25

Пригожин приезжал вербовать заключенных во Владимирскую ИК-6 в РФ — Навальный

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», приезжал вербовать заключенных на войну против Украины во Владимирскую ИК-6 строгого режима в РФ, где сейчас находится оппозиционер Алексей Навальный. Об этом Навальный сообщил в письме, которое его соратники опубликовали в Twitter.

Оппозиционер утверждает, что о визите главы ЧВК «Вагнер» он узнал от другого заключенного. Пригожин, по его словам, прилетел на вертолете, всех заключенных собрали на стадионе вместе с начальством. «Повар Путина» позвал всех стать его «штурмовиками», а также пообещал каждому помилование через полгода.

«После этого человек 80-90 пошли в штаб (здание администрации) оформляться, а потом была еще вторая волна вербовки… И вот сейчас 100% этой публики, законопослушность которой мы так отчаянно хотим повысить, точно знает: никакого закона нет, никаких судов нет, нет никаких правил. Все это фикция — это вранье про воспитательную работу и исправление как возможность освободиться досрочно», — отметил Навальный.

Когда это произошло, он не уточняет.

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Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ.

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