Пригожин приїжджав вербувати ув'язнених у Володимирську ІК-6 у РФ — Навальний

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», приїжджав вербувати ув'язнених на війну проти України до Володимирської ІК-6 суворого режиму у РФ, де зараз перебуває опозиціонер Олексій Навальний. Про це Навальний повідомив у листі, який його соратники опублікували у Twitter.



Опозиціонер стверджує, що про візит очільника ПВК «Вагнер» він дізнався від іншого ув'язненого. Пригожин, за його словами, прилетів на гелікоптері, усіх ув'язнених зібрали на стадіоні разом із начальством. «Кухар Путіна» покликав усіх стати його «штурмовиками», а також пообіцяв кожному помилування через півроку.



«Після цього осіб 80-90 пішли в штаб (будівля адміністрації) оформлятися, а потім була ще друга хвиля вербування... І ось зараз 100% цієї публіки, законослухняність якої ми так відчайдушно хочемо підвищити, точно знає: жодного закону немає, жодних судів немає, немає жодних правил. Усе це фікція — це брехня про виховну роботу та виправлення як можливість звільнитися достроково», — зазначив Навальний.



Коли це сталося, він не уточнює.



Петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для управління справами президента РФ.