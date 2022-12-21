Самолет Зеленского приземлился на авиабазе Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Об этом говорится на странице президента в Facebook.



Глава государства отметил, что прилетел в США, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за поддержку, а также продолжить сотрудничество.



«Проведу ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки. В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям», - написал он.