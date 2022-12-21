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Літак Зеленського приземлився на авіабазі у Вашингтоні

21 грудня 2022, 20:36

Літак Зеленського приземлився на авіабазі у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський прибув до США. Про це йдеться на сторінці президента у Facebook.

Голова держави зазначив, що прилетів до США, щоб подякувати американському народу, президентові та Конгресу за підтримку, а також продовжити співпрацю.

«Проведу низку переговорів щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів Америки. Наступного року ми маємо повернути український прапор та свободу всієї нашої землі, всім нашим людям», - написав він.

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