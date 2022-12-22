Кириленко сообщил о ракетном ударе по Покровску

В Донецкой области российские войска продолжают обстрелы. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«Накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Покровску — попали на территорию предприятия. К счастью, обошлось без жертв и разрушений», — сообщил он.



Также, по словам главы ОВА:

на Волновахском направлении продолжаются артобстрелы Угледара — повреждены три дома, никто не пострадал;

продолжаются артобстрелы Угледара — повреждены три дома, никто не пострадал; на Горловском направлении один человек ранен и один дом поврежден в Бахмуте. Громко было в Часовоярской громаде — повреждены линии электропередач. В Константиновке в результате обстрела повреждена школа.

Ранее Кириленко заявил, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены три мирных жителя.