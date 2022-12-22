Кириленко сообщил о ракетном ударе по Покровску

В Донецкой области российские войска продолжают обстрелы. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.
«Накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Покровску — попали на территорию предприятия. К счастью, обошлось без жертв и разрушений», — сообщил он.
Также, по словам главы ОВА:
Ранее Кириленко заявил, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены три мирных жителя.