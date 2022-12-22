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Кириленко повідомив про ракетний удар по Покровську

22 грудня 2022, 10:22

Кириленко повідомив про ракетний удар по Покровську

У Донецькій області російські війська продовжують обстріли. Є постраждалі серед мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Напередодні вдень росіяни завдали ракетного удару по Покровську — поцілили на територію підприємства. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань», — повідомив він.

Також, за словами очільника ОВА:

  • на Волноваському напрямку тривають артобстріли Вугледара — пошкоджено три будинки, ніхто не постраждав;
  • на Горлівському напрямку одна людина поранена й один будинок пошкоджено в Бахмуті. Гучно було в Часовоярській громаді — пошкоджено лінії електропередач. У Костянтинівці через обстріл пошкоджено школу.

Раніше Кириленко заявив, що на підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено трьох мирних жителів. 

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