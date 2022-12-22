Кириленко повідомив про ракетний удар по Покровську

У Донецькій області російські війська продовжують обстріли. Є постраждалі серед мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«Напередодні вдень росіяни завдали ракетного удару по Покровську — поцілили на територію підприємства. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань», — повідомив він.
Також, за словами очільника ОВА:
Раніше Кириленко заявив, що на підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено трьох мирних жителів.