Кириленко повідомив про ракетний удар по Покровську

У Донецькій області російські війська продовжують обстріли. Є постраждалі серед мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Напередодні вдень росіяни завдали ракетного удару по Покровську — поцілили на територію підприємства. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань», — повідомив він.



Також, за словами очільника ОВА:

на Волноваському напрямку тривають артобстріли Вугледара — пошкоджено три будинки, ніхто не постраждав;

на Горлівському напрямку одна людина поранена й один будинок пошкоджено в Бахмуті. Гучно було в Часовоярській громаді — пошкоджено лінії електропередач. У Костянтинівці через обстріл пошкоджено школу.

Раніше Кириленко заявив, що на підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено трьох мирних жителів.