На Донетчине ранены три человека

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены три мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, два человека ранены в Торецке и один — в Бахмуте.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1275 мирных жителей. 2773 человека получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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