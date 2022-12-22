В Бахмуте работают три «Пункта несокрушимости»

В Бахмуте Донецкой области работают три «Пункта несокрушимости» («Пункти незламності»). Об этом сообщает Бахмутский городской совет.



По информации горсовета, пункты находятся в разных микрорайонах. Жители города приходят туда, чтобы согреться и зарядить мобильные телефоны. В целях безопасности адреса не разглашаются, а узнать все необходимое люди могут в пунктах выдачи гуманитарной помощи.



Топливо для поддержания тепла в виде брикетов доставляют волонтеры. Света в городе нет уже больше чем полгода.

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