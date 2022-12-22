У Бахмуті працюють три «Пункти незламності»

У Бахмуті Донецької області працюють три «Пункти незламності». Про це повідомляє Бахмутська міська рада.



За інформацією міськради, пункти розташовані в різних мікрорайонах. Мешканці міста приходять туди, щоб зігрітися та зарядити мобільні телефони. Задля безпеки адреси не розголошуються, а дізнатися все необхідне люди можуть у пунктах видачі гуманітарної допомоги.



Паливо для підтримки тепла у вигляді брикетів доставляють волонтери. Світла в місті немає вже більше ніж пів року.

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